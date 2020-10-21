В утренней аварии на окружной дороге погиб спасатель ГСЧС и его дочь

21 октября 2020 г. 13:24
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В аварии на окружной дороге в районе экопарка, где Toyota Land Cruiser столкнулся с Daewoo Lanos, погиб полковник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и его дочь.

По словам представителя ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, начальник 32 пожарно-спасательной части Харькова Дмитрий Азаренков ехал из Липцев на работу в Харьков, а по пути должен был завезти 15-летнюю дочь Анастасию в Дергачи.

Как сообщалось, авария произошла сегодня около 7 утра на окружной дороге под мостом в районе экопарка. По предварительной информации, 19-ти и 21-летние парни из внедорожника находились в состоянии алкогольного опьянения. 

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