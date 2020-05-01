В Узбекистане прорвало дамбу, тысячи человек эвакуированы

В Узбекистане произошел прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище, эвакуированы тысячи жителей близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщает "Радио Озодлик".

Сообщается, что дамбу прорвало рано утром, сначала начало затапливать поселок, которые местные называют "1А совхоз". В результате дома, которые были в километре от водохранилища, оказались под водой. На данный момент полностью затоплены два поселка.

По данным МЧС Узбекистана, вода затопила поселок Кургантепа в Сардобинском районе. Почти 11,5 тысяч жителей населенных пунктов Кургантепа, Дустлик и Юртдош эвакуировали в Мирзаабадский район. На место происшествие выехали президент и премьер-министр страны.

Напомним, в октябре в Красноярском крае Российской Федерации прорвало дамбу, в результате чего погибли люди. В частности, прорвало верхнюю дамбу каскада из трех дамб на реке Сейба, а прорыв повлек катастрофическое разрушение остальных дамб. В результате по руслу реки прошел селевой вал высотой 4-5 метров, разрушивший временный поселок рабочих. По последним данным, в результате катастрофы погибли 17 человек, 27 пострадали.