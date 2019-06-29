 

В Узбекистане рухнул аттракцион: есть жертвы

29 июня 2019 г. 10:04
Источник: Корреспондент.net
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В парке города Джизак в областном центре Узбекистана во время движения упал аттракцион Летающая тарелка.

Об этом сообщила пресс-служба администрации района в пятницу, 28 июня.

Аттракцион во время работы рухнул на землю с высоты в семь метров из-за сломавшейся рукоятки.

В это время на нем находились восемь человек.

В результате аварии погибла девушка 1999 года рождения.

Она получила сильные телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Прокуратура начала проверку.

 

Видео: 

В Узбекистане во время работы рухнул аттракцион

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