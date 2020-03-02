В Украине обнаружили партию наркотиков стоимостью 90 млн гривен

02 марта 2020 г. 13:22
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Служба безопасности Украины предупредила контрабанду в нашу страну международной транснациональной преступной группировкой свыше 30 килограммов кокаина из одной из стран Латинской Америки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Сообщается, что контрабандисты пытались использовать Украину, как транзитный пункт, а наркотики должны были отправиться в Евросоюз.

"Пакеты с кокаином злоумышленники спрятали в автомобилях, контейнер с которыми прибыл в одесский порт "Южный", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, стоимость изъятой партии на черном рынке составляет около 90 млн гривен.

Во время спецоперации в Киеве оперативники СБУ задержали троих подозреваемых, в том числе иностранца, который является одним из организаторов контрабандного канала.

 

 

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