В вагоне одной из харьковских электричек обнаружен труп

28 октября 2020 г. 11:36
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Полиция Харьковщины устанавливает личность и обстоятельства смерти мужчины в электропоезде сообщением "Харьков-Красноград". Его тело обнаружил дежурный по станции при осмотре вагона на железнодорожной станции "Новая Водолага".

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в полицию 27 октября около 18:50. По адресу выезжала следственно-оперативная группа Нововодолажского отделения полиции.

Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.  Сейчас принимаются меры по установлению личности неизвестного и оповещения родственников.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

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