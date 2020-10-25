В Валках бюллетень избирателя выдали другому: полиция открыла уголовное дело

Полиция устанавливает обстоятельства нарушения избирательного законодательства в Валковском районе Харьковщины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию 25 октября около 16:00 обратился 31-летний житель района.

Он сообщил, что при получении избирательного бюллетеня на избирательном участке в Валках он обнаружил чужую подпись о получении бюллетеня. По словам мужчины, подпись он не ставил и бюллетень не получал.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины.