В Валках полицейский Outlander протаранил ВАЗ: четыре человека в больнице

Сегодня в 13:30 в Валках на трассе Киев-Харьков-Довжанский служебный автомобиль Mitsubishi Outlander врезался в ВАЗ 2106 с прицепом: четыре человека госпитализированы.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель ВАЗ поворачивал налево в направлении АЗС, полицейский автомобиль двигался во встречном направлении.

В результате столкновения получили травмы трое полицейских возрастом от 40 до 45 лет и 51-летний водитель ВАЗ. С травмами различной степени тяжести пострадавших доставили в Валковскую больницу.