В Валках во время пожара из горящего дома спасли мужчину

29 ноября 2020 г. 12:52
4 просмотра

29 ноября в 7:07 спасателям поступила информация о пожаре в Валках, где на улице Рождественской, 33 горел частный жилой дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных в доме горели деревянные конструкции стены и пола, а также мебель, домашние вещи. Площадь пожара составила около 5 кв.м.

Во время ликвидации пожара пожарные спасли 64-летнего хозяина дома. Так как мужчина не мог самостоятельно передвигаться, спасатели вывели его на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Медики оказали мужчине помощь на месте, и от дальнейшей госпитализации он отказался.

В 7:43 пожар локализовали, а в 08:40 он был полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара, по данным спасателей, - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов, в частности, при пользовании утюгом.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53