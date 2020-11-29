В Валках во время пожара из горящего дома спасли мужчину

29 ноября в 7:07 спасателям поступила информация о пожаре в Валках, где на улице Рождественской, 33 горел частный жилой дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных в доме горели деревянные конструкции стены и пола, а также мебель, домашние вещи. Площадь пожара составила около 5 кв.м.

Во время ликвидации пожара пожарные спасли 64-летнего хозяина дома. Так как мужчина не мог самостоятельно передвигаться, спасатели вывели его на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Медики оказали мужчине помощь на месте, и от дальнейшей госпитализации он отказался.

В 7:43 пожар локализовали, а в 08:40 он был полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара, по данным спасателей, - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов, в частности, при пользовании утюгом.