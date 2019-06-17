В Валковском районе Geely врезался в автобус - водитель легковушки погиб

17 июня 2019 г. 10:52
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Сегодня ночью в 1-05 на трассе Киев-Харьков в Валковском районе столкнулись рейсовый автобус Scania и автомобиль Geely CK - водирель легкового авто погиб.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшему водителю Geely 24 года. Водитель автобуса и пассажиры не пострадали.

Установлено, что водитель легкового автомобиля, двигавшегося в направлении Валок, выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

В рейсовом автобусе "Каменск-Шахтинский-Киев" кроме 61-летнего водителя находились 50 пассажиров.

Решается вопрос о внесении информации по ДТП в ЕРДР по ч.2 ст.286. Обстоятельства устанавливаются.

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