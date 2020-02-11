В Валковском районе горел жилой дом

11 февраля 2020 г. 12:40
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11 февраля в 2:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу Харьковская область, Валковский район, с. Огульцы, ул. Шевченко, 42. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

По прибытию к месту вызова районного спасательного подразделения ГСЧС было установлено, что огнем охвачена часть жилого дома на площади 20 кв.м. 

Существовала угроза распространения огня на весь дом. 

Оперативными действиями спасателей пожар локализован в 04:00 и ликвидирован в 07:50. 

Спасатели не допустили распространения огня на большую площадь и спасли жилье.

Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности монтажа нагревательных печей и дымоходов.

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