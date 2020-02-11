В Валковском районе горел жилой дом

11 февраля в 2:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу Харьковская область, Валковский район, с. Огульцы, ул. Шевченко, 42. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По прибытию к месту вызова районного спасательного подразделения ГСЧС было установлено, что огнем охвачена часть жилого дома на площади 20 кв.м.

Существовала угроза распространения огня на весь дом.

Оперативными действиями спасателей пожар локализован в 04:00 и ликвидирован в 07:50.

Спасатели не допустили распространения огня на большую площадь и спасли жилье.

Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности монтажа нагревательных печей и дымоходов.