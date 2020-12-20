В Валковском районе горела хозпостройка в частном домовладении: от огня спасли жилой дом

В Валковском районе Харьковщины вечером, 19 декабря, произошел пожар в частном домовладении.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в 17:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Кобзаревка, где на ул. Гагарина 35, на территории частного домовладения огонь охватил хозяйственную постройку.

Площадь пожара составила 30 кв.м.

Как отметили в ГСЧС, существовала угроза распространения огня на большую площадь и жилой дом.

Спасатели локализовали пожар в 18:07 и окончательно ликвидировали в 21:34.

Причину его возникновения и ущерб устанавливают.