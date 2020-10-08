В Валковском районе на поле загорелся комбайн

08 октября 2020 г. 11:35
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В Валковском районе Харьковщины на поле загорелся комбайн с подсолнечником.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о возгорании комбайна в поле вблизи села Семеливка спасателям поступила 7 октября в 16:33.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что во время движения комбайна возникло тление подсолнечника на подшипниках молотилки.

Пожарным стволом спасатели охладили и промыли молотилку во избежание возгорания всего комбайна.

"Таким образом был спасен и сам комбайн, и целый бункер подсолнечника", - добавили в ГСЧС.

 

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