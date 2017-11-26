В Валковском районе легковушка вылетела на "встречку" и столкнулась с маршруткой: семь пострадавших

Авария произошла накануне около 20:30 на автодороге Киев–Харьков–Довжанский, недалеко от села Снежков Валковского района.

Как рассказали в ГУНП Украины в Харьковской области, 60-летний водитель автомобиля Хюндай не справился с управлением и выехал на встречную полосу, вследствие чего совершил столкновение с рейсовым автобусом Мерседес.

В результате ДТП пострадали водитель, 53 и 58-летняя пассажирки Хюндай и 4 пассажирки автобуса в возрасте от 54 до 62 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу скорой и неотложной медицинской помощи Харькова. Состояние здоровья одной из пассажирок Хюндай средней тяжести, остальных пострадавших – удовлетворительное. После осмотра врачи отпустили троих пострадавших домой.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.