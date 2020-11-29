В Валковском районе ночью сгорел автомобиль

29 ноября 2020 г. 11:55
1 просмотр

В Валковском районе Харьковской области сегодня, 29 ноября, ночью сгорел автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 2:46 спасателям поступил вызов о том, что на улице Садовой в селе Загородное горит легковой автомобиль "Mazda 323" 1994 года выпуска.

Автомобиль был припаркован неподалеку от жилого дома.

К месту происшествия выехало подразделение ГСЧС из города Валки.

На момент прибытия пожарных автомобиль полностью был охвачен пламенем. Площадь пожара составляла 5 кв.м.

В 3:40 пожар спасатели ликвидировали.

Причину его возникновения устанавливают.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53