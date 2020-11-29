В Валковском районе ночью сгорел автомобиль

В Валковском районе Харьковской области сегодня, 29 ноября, ночью сгорел автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 2:46 спасателям поступил вызов о том, что на улице Садовой в селе Загородное горит легковой автомобиль "Mazda 323" 1994 года выпуска.

Автомобиль был припаркован неподалеку от жилого дома.

К месту происшествия выехало подразделение ГСЧС из города Валки.

На момент прибытия пожарных автомобиль полностью был охвачен пламенем. Площадь пожара составляла 5 кв.м.

В 3:40 пожар спасатели ликвидировали.

Причину его возникновения устанавливают.