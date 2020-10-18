В Валковском районе спасатели вытащили из болота застрявшего мужчину

В Валковском районе Харьковской области понадобилась помощь спасателей 45-летнему мужчине, который застрял в пруду, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 17 октября в 22:21 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Снежков вблизи улицы Спортивной на местном пруду в результате неосторожности в 8 метрах от берега застрял мужчина.

Пострадавший звал на помощь, его услышал местный житель, живущий неподалеку, но самостоятельно вытащить не смог.

Прибывшие на место спасатели достали мужчину из болотистой части водоема с помощью спасательного круга и доставили на берег.