В Валковском районе женщина упала в заброшенный колодец

6 августа в 23:24 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Снежков Валковского района женщина 1981 года рождения упала в колодец.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как выяснили спасатели, женщина вместе с мужем шла домой через неосвещенный участок улицы Тихой.

Проходя мимо здания бывшего сельского клуба, женщина упала в открытую заброшенную технологическую яму (колодец) глубиной около 3,5 м.

Мужчина самостоятельно вытащить женщину не смог и позвонил спасателям.

Прибывшие спасатели при помощи пожарной лестницы достали женщину из ямы и оказали психологическую помощь.

Грунт на дне колодца был мягкий, поэтому женщина не получила телесных повреждений, только испугалась.

Супруги поблагодарили бойцов ГСЧС за помощь и пошли дальше.