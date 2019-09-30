В Васищево произошел пожар на территории сельхозпредприятия (видео)

Сегодня, 30 сентября, под Харьковом произошел пожар на территории сельхозпредприятия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 11:30 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории одного из сельскохозяйственных предприятий в поселке Васищево, на ул. Овощной, 14.

Пожарные установили, что на территории бывшего складского здания, которое не эксплуатируется, горели пластиковые ящики на площади около 500 кв.м.

Пламя от горения ящиков перекинулось на крышу этого здания, которое также горело на площади 100 кв.м.

Возгорание обнаружили работники данного предприятия, которые до прибытия спасателей пытались локализовать огонь. Они подали пожарный ствол от внутреннего пожарного крана.

Прибывшие на место происшествия спасатели и пожарные-волонтеры локализовали пожар в 12:25. Сейчас пожарные занимаются ликвидацией отдельных очагов горения.

Причину возникновения возгорания выясняют.

Первыми о пожаре сообщили пользователи соцсетей, опубликовав соответствующее видео.

«В Васищево сейчас горит склад предприятия «ГРИКАР», - написали в соцсетях очевидцы.

По их информации, данное предприятие занимается выращиванием шампиньонов.