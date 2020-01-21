В Великобурлукском районе мужчина провалился в прорубь и утонул

21 января 2020 г. 12:00
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Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, 20 января в 10:42 спасателям поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, которое произошло в селе Шиповатое Великобурлукского района. 

В местном пруду на глазах у рыбаков провалился под лед 50-тилетний мужчина.

Люди пытались его спасти, но малая толщина льда (около 1 см.) не позволяла этого сделать. К тому же человек провалился на середине пруда, на расстоянии 70 м от берега.

Когда на место происшествия прибыли спасатели 12-й Государственной спасательной части ГСЧС, человек уже захлебнулся. Его тело находилось в проруби на поверхности воды.

Применив резиновую лодку, спасатели добрались до тела погибшего, достали его из воды, транспортировали на берег и передали сотрудникам Нацполиции для проведения необходимых следственных действий.

По предварительным данным погибшим оказался местный житель 1969 года рождения, который решил поинтересоваться у рыбаков, есть ли улов.

Видео: 

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