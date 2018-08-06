В Великобурлукском районе на глазах у свидетелей утонул мужчина

06 августа 2018 г. 19:34
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5 августа спасателям Харьковской области поступило сообщение, что на глазах у свидетелей при попытке  переплыть водоем «Димитрово» в Великобурлукском районе пропал 52-летний местный житель.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как рассказали очевидцы,  двор мужчины граничит с берегом пруда.

Мужчина пытался переплыть на другую сторону, но на расстоянии 30 метров от берега ушел под воду и больше на поверхность не появился.

Люди, которые это увидели, бросились на спасение, но все попытки отыскать мужчину под водой оказались тщетными.

6 августа к месту происшествия прибыла ​​группа спасателей-водолазов в количестве пяти человек.

Водолазы обследовали дно водоема и обнаружили погибшего на глубине 6,5 м.

Его тело достали из воды и передали сотрудникам полиции.

Окончательные обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи.

 

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