В Вене вооруженные террористы стреляли по людям, есть погибшие

В понедельник вечером, 2 ноября, в центре Вены у синагоги произошла стрельба, сообщает Kronen Zeitung. Позже стало известно, что террористы атаковали сразу шесть локаций в столице Австрии. Полиция задержала четырех боевиков на центральной площади Грабен.

Телеканал OE24 в прямом эфире показал кадры задержания, на которых видно, как одинаково одетые задержанные стоят с поднятыми вверх руками. Отмечается, что в городе могут быть рассредоточены до семи преступников.

Министерство внутренних дел Австрии подтвердило гибель четырех человек в результате теракта в Вене. Еще 17 человек пострадали.

Изначально сообщалось о трех погибших, среди которых один террорист. Четвертой жертвой теракта стала женщина, которая работал официантом в одном из заведений Вены. Ей было от 40 до 50 лет. Она погибла в клинике Оттакринг.