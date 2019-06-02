В Венеции круизный лайнер протаранил туристический теплоход

В воскресенье, 2 июня, в Венеции круизный лайнер Opera врезался в туристический теплоход и протаранил причал. Об этом сообщает ANSA.

Лайнер судоходной компании MSC направлялся к пристани Сан-Базилио и на этапе швартовки врезался кормовой стороной в прогулочный теплоход Michelangelo.

Двое людей на теплоходе получили легкие травмы, еще двое были доставлены в больницу для обследования.

Национальности пострадавших туристов неизвестны.

Авария, вероятно, произошла после того, как оборвался трос, который используется для соединения круизных судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы.

Огромный лайнер не смог остановиться из-за сильного течения.

Как сообщается, лайнер Opera, вмещающий 2679 пассажиров, был построен 15 лет назад.

