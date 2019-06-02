В Венеции круизный лайнер протаранил туристический теплоход

02 июня 2019 г. 16:39
Источник: УНИАН
210 просмотров

В воскресенье, 2 июня, в Венеции круизный лайнер Opera врезался в туристический теплоход и протаранил причал. Об этом сообщает ANSA.

Лайнер судоходной компании MSC направлялся к пристани Сан-Базилио и на этапе швартовки врезался кормовой стороной в прогулочный теплоход Michelangelo.

Двое людей на теплоходе получили легкие травмы, еще двое были доставлены в больницу для обследования.

Национальности пострадавших туристов неизвестны.

Авария, вероятно, произошла после того, как оборвался трос, который используется для соединения круизных судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы.

Огромный лайнер не смог остановиться из-за сильного течения.

Как сообщается, лайнер Opera, вмещающий 2679 пассажиров, был построен 15 лет назад.
 

Видео: 

В Венеции огромный лайнер протаранил теплоход. На борту лайнера находились 130 человек, некоторые...

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.