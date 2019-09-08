В Виннице повесился арестованный мужчина, снимавший детей в порно

В субботу, 7 сентября, 32-летний житель Винницы, которого задержали по подозрению в распространении детской порнографии, повесился в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Мужчину, который пытал усыновленных детей и снимал их в порно, задержали на этой неделе.

Его задержали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч.2 ст. 127 УК Украины (истязание).

Городской суд избрал задержанному меру пресечения в виде ареста.

Кроме того, выяснилось, что дети проживали в антисанитарных условиях.

"По возвращении из суда в изолятор временного содержания в одиночной камере подозреваемый совершил самоубийство – повесился на простыне", – говорится в сообщении.

Работники изолятора предоставили арестованному первую домедицинскую помощь, вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

Полиция инициировала проверку законности действий работников СИЗО.