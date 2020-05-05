В Винницкой области во время ливня с дороги смыло велосипедиста: мужчина погиб

В селе Круподеринцы Винницкой области во время ливня большим потоком воды и ила с дороги смыло местного жителя, который ехал на велосипеде.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прибыв на место происшествия, спасатели достали погибшего мужчину с заиленной обочины и передали работникам Нацполиции.

По данным ГСЧС, в результате ливня в данном населенном пункте заилено около 150 м дороги, в связи с этим въезд в село временно осуществляется по другой дороге.

Всего же, по состоянию на 00:00 5 мая, подразделения ГСЧС в Винницкой области выезжали на ликвидацию последствий непогоды в трех районах области, а именно: в Гайсинском, Бершадском и Погребищенском.