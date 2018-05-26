В Волчанске автомобиль сбил ребенка

25 мая около 08.00 на перекрестке улиц Железнодорожной и Харьковской в ​​ Волчанске водитель автомобиля «ВАЗ» сбил 9-летнего мальчика.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Подростка с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга доставили в местную больницу.

В настоящее время пострадавший ребенок находится под наблюдением врачей, состояние его здоровья медики оценивают как стабильное.

Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.