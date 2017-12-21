В Волчанске мужчина избил знакомого

В дежурную часть Волчанского отдела полиции поступила информация от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что в местную больницу с тяжелыми телесными повреждениями доставлен 51-летний местный житель.

Как рассказали в ГУ НП в Харківской области, полицейские задержали 27-летнего жителя Волчанска. Во время опроса он рассказал, что возвращаясь вечером из кафе, встретил знакомого. Между мужчинами внезапно возник конфликт, перешедший в драку.

Злоумышленник нанес мужчине удары кулаком в лицо. Тот упал и потерял сознание, однако парень не остановился и продолжил избивать человека. Потом оставил окровавленного товарища посреди улицы и пошел домой.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.