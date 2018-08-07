В Волчанске на бывшем АТП горел гараж с горючим, пострадали спасатели

07 августа 2018 г. 15:51
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Сегодня в 12:14 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории бывшего АТП на улице Гоголя, 99-а в Волчанске.

Там в одноэтажном гараже загорелось горючее, которое хранилось в бочках.

Площадь тушения пожара составила 100 м. кв.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 13:35 пожар спасатели локализовали, в 14:20 - ликвидировали.

На месте пожара работали 30 человек личного состава спасателей и 5 единиц техники.

Во время тушения произошло около пяти взрывов емкостей с топливом.

Во время последнего взрыва 3 спасателя получили термические ожоги различной степени тяжести.

Еще один пожарный-спасатель получил отравление угарным газом.

Всех пострадавших госпитализировали автомобилем скорой помощи с места пожара в 4-ю областную больницу неотложной медицинской помощи в Харькове.

После ликвидации пожара было установлено, что в здании находились наполненные топливом 9 емкостей по 1 м. Куб. каждая и 12 емкостей вместимостью по 200 литров, всего ориентировочно 12 тонн топлива.

На месте пожара работает оперативная группа спасателей во главе с заместителем начальника ГУ по реагированию на чрезвычайные ситуации Анатолием Торяником.

 

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