В Волчанске ночью произошел масштабный пожар: горело четырехэтажное здание

В Волчанске спасатели ликвидировали пожар на территории заброшенного четырехэтажного здания.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 1 октября в 2:41 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории заброшенного четырехэтажного здания, в прошлом швейной фабрики, расположенной на ул. Заречной, 24.

На момент прибытия спасателей в здании горели деревянные конструкции перекрытия и крыши на площади около 240 кв.м.

В 06:30 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 07:05 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара выясняют.