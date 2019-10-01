 

В Волчанске ночью произошел масштабный пожар: горело четырехэтажное здание

01 октября 2019 г. 11:35
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В Волчанске спасатели ликвидировали пожар на территории заброшенного четырехэтажного здания.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 1 октября в 2:41 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории заброшенного четырехэтажного здания, в прошлом швейной фабрики, расположенной на ул. Заречной, 24.

На момент прибытия спасателей в здании горели деревянные конструкции перекрытия и крыши на площади около 240 кв.м.

В 06:30 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 07:05 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара выясняют.

 

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