В Волчанске пенсионер получил ожоги, спасаясь из горящего дома

В Волчанске Харьковской области сегодня ночью, 8 мая, на улице Героев Чернобыля, 19 загорелся частный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о данном пожаре поступила спасателям 8 мая в 00:55.

На момент возникновения возгорания в доме находился 84-летний хозяин. Он заметил беду, когда коридор (единственный путь эвакуации) был в огне.

Но мужчина все равно решил прорываться к выходу сквозь огонь. Мужчина выбрался на улицу, но получил ожоги плеча и ног и был госпитализирован в районную больницу.

Площадь пожара составляла 6 кв.м. Его бойцы ГСЧС локализовали в 01:40.

Пламя повредило в доме внутренние стены и потолок в коридоре.

В 2:19 пожарные окончательно ликвидировали возгорание.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.