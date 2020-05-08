В Волчанске пенсионер получил ожоги, спасаясь из горящего дома

08 мая 2020 г. 11:15
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В Волчанске Харьковской области сегодня ночью, 8 мая, на улице  Героев Чернобыля, 19 загорелся частный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о данном пожаре поступила спасателям 8 мая в 00:55.

На момент возникновения возгорания в доме находился 84-летний хозяин. Он заметил беду, когда коридор (единственный путь эвакуации) был в огне.

Но мужчина все равно решил прорываться к выходу сквозь огонь. Мужчина выбрался на улицу, но получил ожоги плеча и ног и был госпитализирован в районную больницу.

Площадь пожара составляла 6 кв.м. Его бойцы ГСЧС локализовали в 01:40.

Пламя повредило в доме внутренние стены и потолок в коридоре.

В 2:19 пожарные окончательно ликвидировали возгорание.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.

 

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