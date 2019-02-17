В Волчанском районе горел частный дом: двое погибших

Пожар произошел 16 февраля в 9:01 в одноэтажном жилом доме в селе Прилипка Волчанского района области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По информации спасателей, к моменту их приезда огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия, а также домашние вещи и мебель на площади около 12 кв.метров.

При обследовании внутренних помещений пожарными были обнаружены тела двух погибших: мужчины 1973 года и женщины 1962 года рождения.

Спасатели локализовали пожар в 09:32 и полностью ликвидировали - в 11:29.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Окончательные обстоятельства ЧП устанавливаются.