В Волчанском районе горел частный дом: двое погибших

17 февраля 2019 г. 10:07
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Пожар произошел 16 февраля в 9:01 в одноэтажном жилом доме в селе Прилипка Волчанского района области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

По информации спасателей, к моменту их приезда огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия, а также домашние вещи и мебель на площади около 12 кв.метров.

При обследовании внутренних помещений пожарными были обнаружены тела двух погибших: мужчины 1973 года и женщины 1962 года рождения.

Спасатели локализовали пожар в 09:32 и полностью ликвидировали - в 11:29.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Окончательные обстоятельства ЧП устанавливаются.

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