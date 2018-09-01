В Волчанском районе – масштабный лесной пожар

В селе Гатище Волчанского района произошел масштабный низовой лесной пожар.

Как сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, сегодня в 12:50 спасателям поступило сообщение, что в селе Гатище Волчанского района на площади 3 Га горит лесная подстилка.

Пожар тушат 130 спасателей, на месте работают около 12 отделений спасателей из Харькова и спасатели из Волчанского района.

Также в тушении пожара принимают участие и работники Волчанского лесничества.

На место пожара направлен пожарный поезд и вертолет Ми-8, который осуществляет сбросы воды на очаги возгорания.

В данный момент ликвидация пожара продолжается.