В Волчанском районе ночью произошел масштабный пожар: от огня пострадала сельхозтехника фермера

20 августа 2020 г. 10:35
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В Волчанском районе сегодня ночью произошел масштабный пожар в хозяйственной постройке с сельскохозяйственной техникой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 20 августа в 01:49 поступило сообщение о пожаре селе Землянки, где загорелась хозяйственная постройка, принадлежащая местному фермеру.

На момент прибытия из Волчанска пожарных огнем были охвачены деревянные конструкции крыши и частично - помещения хозяйственной постройки на площади около 700 кв.м. Во время пожара в здании пострадали трактор Т-16, опрыскиватель ОП-2000, зерномет, гидроборт на КАМАЗ и мельница ГКУ.

В 03:30 пожар локализовали, а в 05:20 полностью ликвидировали. Предполагаемая причина пожара - занесение открытого источника огня.

 

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