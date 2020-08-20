В Волчанском районе ночью произошел масштабный пожар: от огня пострадала сельхозтехника фермера

В Волчанском районе сегодня ночью произошел масштабный пожар в хозяйственной постройке с сельскохозяйственной техникой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 20 августа в 01:49 поступило сообщение о пожаре селе Землянки, где загорелась хозяйственная постройка, принадлежащая местному фермеру.

На момент прибытия из Волчанска пожарных огнем были охвачены деревянные конструкции крыши и частично - помещения хозяйственной постройки на площади около 700 кв.м. Во время пожара в здании пострадали трактор Т-16, опрыскиватель ОП-2000, зерномет, гидроборт на КАМАЗ и мельница ГКУ.

В 03:30 пожар локализовали, а в 05:20 полностью ликвидировали. Предполагаемая причина пожара - занесение открытого источника огня.