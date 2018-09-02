В Волчанском районе при помощи авиации продолжается ликвидация лесного пожара: подробности от ГСЧС

02 сентября 2018 г. 10:11
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Как сообщалось, 1 сентября в 13:00 вблизи сел Гатище и Огурцово Волчанского района на территории Октябрьского лесничества Волчанского лесхоза произошел масштабный лесной пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, произошло возгорание двух ячеек лесной подстилки на площади 12 га: вблизи с. Гатище - пожар на площади около 10 га соснового леса(на этом участке находится 90 га леса), вблизи с. Огурцово - пожар на площади около 2 га соснового леса(на этом участке находится 49 га лесных насаждений).

По оценкам спасателей, угрозы от пожара населенным пунктам нет.

Всего к тушению очагов пожара было привлечено 166 человек, 33 единицы техники и пожарный поезд, из них от ГСЧС 102 человека личного состава и 25 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и самолет АН-32П.

Авиацией ГСЧС осуществлено 27 сбросов воды (72 тонны), из них вертолетом 24 сброса (48 тонн), самолетом 3 сброса (24 тонны).

В 17:30 спасатели локализованли очаг пожара вблизи села Гатище на площади около 10 га.

В 18:00 локализовали очаг пожара вблизи села Огурцово на площади около 2 га.

По состоянию на 6:30 2 сентября спасатели продолжают тушить отдельные очаги возгорания.

 

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