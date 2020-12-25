В Волчанском районе во время пожара в доме пострадал его хозяин: мужчина получил ожоги 80% тела

25 декабря 2020 г. 14:36
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Сегодня, 25 декабря, в 9:37 на номер «101» поступило сообщение о том, что в Волчанске на ул. Селянской, 147 горит дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит частично дом и пристройка к нему на площади 25 м.кв.

Во время пожара пострадал 53-летний владелец дома.

Мужчину с ожогами 80% тела госпитализировали в ожоговый центр.

Пожар огнеборцы локализовали в 09:59 и ликвидировали в 11:30.

Причину его возникновения пока выясняют.

 

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