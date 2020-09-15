В Волчанске во время пожара пострадал пенсионер, пытаясь спасти сарай от огня

В Волчанском районе во время пожара в частном домовладении пострадал 77-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 14 сентября в 23:11 спасателям поступило сообщение о пожаре в Волчанске, где на ул. Конституции, 2а горел частный дом.

На момент их прибытия на территории домовладения горел хозяйственный сарай. Площадь пожара составила около 20 кв.м.

Во время пожара пострадал пенсионер, который самостоятельно пытался потушить пламя. Мужчина получил ожоги рук 2-й степени, однако от медицинской помощи он отказался.

В 23:30 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 00:25 полностью ликвидировали. Предполагаемая причина пожара, по данным ГСЧС, - короткое замыкание электросети.