На админгранице с Крымом похитили военного с поста - ВСУ

31 мая 2020 г. 10:29
Источник: Левый берег
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В Вооруженных силах Украины заявили о похищении военнослужащего с наблюдательного поста на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым. Об этом сообщили в Военной службе правопорядка ВСУ.

Инцидент произошел 30 мая около 5 часов утра.

"В районе полуострова Чонгар во время несения службы на наблюдательном посту было выявлено отсутствие военнослужащего одного из подразделений Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Поисковые мероприятия не дали результатов. Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, его местонахождение неизвестно.

По предварительной информации, военнослужащего похитили во время несения службы. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами.

В ВСУ отметили, что принимают все необходимые меры для установления места нахождения военнослужащего.

Материалы о событии передали в правоохранительные органы.

Напомним, в конце апреля СБУ задокументировала факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ РФ на админгранице с Крымом. Спецслужба РФ пыталась завербовать украинца.

 

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