В Японии мужчина напал с ножами на школьников

В японском городе Кавасаки мужчина со словами «Я убью тебя» напал на группу школьников, которые стояли на автобусной остановке, не менее 15 детей ранены. Медиа также сообщают о погибших.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на власти.

Данные о погибших разнятся: CNN указывает, что умерла одна девушка, агентство AP сообщает о трех погибших, один из которых — сам нападавший.

Кроме 15 детей (в основном — девушек), по данным CNN, ранены еще трое взрослых.

Нападавший умер от ранений, нанесенных самому себе. Полиция предполагает, что мужчина 40-50 лет, заколол себя в шею.

Один из мужчин, который проходил мимо, рассказал, что услышал детские крики. Обернулся — увидел человека с ножами в обеих руках, который кричал «Я убью тебя», несколько детей лежали на земле.

Большинство пострадавших детей ходили в школу, основанную организацией католических монахинь Soeurs de la Charite de Quebec. Кавасаки находится в 21 километре от Токио.