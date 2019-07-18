В Японии подожгли студию аниме - не менее 20 погибших (фото, видео)

Как минимум 20 человек погибли и десятки получили травмы и ожоги во время пожара в здании известной студии аниме Kyoto Animation в японском Киото.

На момент возгорания в здании находилось около 70 человек. Несколько сотрудников студии значатся пропавшими без вести.

Как выяснила телекомпания, днем 18 июля мужчина зашел в здание студии аниме и начал разбрызгивать какую-то горючую жидкость. Спустя несколько секунд раздался взрыв и начался сильный пожар.

Очевидцы рассказали, что поджигатель что-то выкрикивал. Вскоре он был задержан примерно в 100 м от горящего строения. У 41-летнего мужчины были серьезные ожоги ног, лица и груди, его доставили в больницу. Как сообщили в полиции, задержанный сознался в преступлении. Он не являлся сотрудником компании Kyoto Animation, подчеркнули полицейские.

Также на месте поджога найдено несколько ножей.

Пожарные более пяти часов боролись с пламенем.