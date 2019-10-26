 

В Японии стихия унесла жизни 10 человек

26 октября 2019 г. 15:50
Источник: РБК-Украина
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В Японии в результате сильных дождей, которые вызвали наводнения и ливни на востоке страны, погибли по меньшей мере 10 человек, еще трое считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в пятницу в префектурах Чиба и Фукусима, на востоке и северо-востоке Японии, возникли оползни в заболоченных районах. Кое-где менее чем за сутки выпала месячная норма осадков, в частности в городе Ушику за 12 часов выпали 283,55 мм дождя.

Отмечается, что местные власти рекомендовала покинуть пострадавшие от ливней регионы, которые накануне были повреждены тайфунами. Из-за ливня пришлось перекрыть некоторые дороги, а под водой оказались почти 4,7 тыс. домохозяйств.

Кроме того, премьер-министр страны Синдзо Абэ во время субботней встречи рабочей группы по катастрофам призвал приложить максимальные усилия в спасательных операция и оценке убытков от непогоды.

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