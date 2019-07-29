 

В ЮАР ограбили и убили украинца

29 июля 2019 г. 15:52
Источник: РБК-Украина
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В Южно-Африканской Республике в Кейптауне грабители убили украинского туриста - 44-летнего Ивана Иванова. Об этом сообщает местное издание iol.co.za.

Указано, что украинца убили на одной из туристических троп горы Пик Чемпен в Кейптауне. Грабители зарезали туриста из-за его рюкзака.

Сообщается, что убийство произошло 27 июля. На украинца напали трое мужчин и несколько раз ударили в грудь ножом, в результате кровотечения Иванов погиб.

Также издание пишет, что одного из нападавших - 25-летнего мужчину, у которого был рюкзак украинца - задержали. Задержанный признался в ограблении и нанесении ножевых ранений, а также рассказал полицейским, где найти тело. Двух других нападающих разыскивают.

Так, по словам родственников убитого, у Иванова остались трое детей, младшему из которых два года.

 

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