Масштабный пожар в Южной Корее: горел 33-этажный дом, около 90 пострадавших

Почти 90 человек пострадали при пожаре в жилом доме в Южной Корее, который вспыхнул накануне вечером в многоэтажном жилом доме.

Так, в южнокорейском городе Ульсан, пострадали более 80 человек.

Об этом сообщает "Ренхап".

По данным агентства, по меньшей мере, 88 человек были доставлены в близлежащие больницы. Сообщений о погибших нет.

Пожар вспыхнул в 33-этажном жилом и административном здании около 23 часов (17:00 по киевскому времени) четверга. Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически все здание. Сотни человек были эвакуированы.

Пламя было взято под контроль примерно через два часа после возгорания, но по состоянию на утро пятницы полностью не было потушено.

При этом в СМИ отмечается, что потушить огонь не получается из-за того, что периодически вновь вспыхивают угли, скрытые между алюминиевыми композитными панелями, которыми облицовано здание.