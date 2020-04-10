В Харьковской области от взрыва на огороде пострадала женщина

10 апреля в поселке Новоселовка Зачепиловского района произошел взрыв, в результате которого пострадала женщина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня около 9:30 в полицию поступило сообщение о взрыве на территории частного домовладения в данном поселке.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что на придомовой территории жительница села во время проведения обработки огорода тяпкой задела неизвестный предмет, после чего произошел взрыв.

В результате происшествия пострадала 71-летняя пенсионерка. Ее с многочисленными травмами доставили в больницу.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

По факту взрыва полиция открыла уголовное производство.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Полиция устанавливает происхождение взрывоопасного предмета и лиц, причастных к преступлению.