В Западной Украине более 1,3 тысячи домов остаются подтопленными водой из-за дождей

В четырех западных областях из-за стихии, обрушившейся в начале недели на Украину, остаются подтопленными более 1,3 тыс. домов.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось ранее, в течение 22-24 июня мощные ливни в западных областях Украины привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

По данным спасателей, на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской области продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка.

«В 95 (было 349) населенных пунктах (Ивано-Франковская (55), Черновицкая (20), Львовская (13), Тернопольская (7), подтоплено 1 364 дома (было 14 тыс. 428. Также затоплено 1 588 подвалов (было 7 223), 2 795 приусадебных участков (было 22 182)», - говорится в сообщении.

Напомним, в результате мощных ливней в Ивано-Франковской области погибли 3 человека.

Кроме того, на данный момент остаются разрушенными в результате стихии 150,5 км автодорог (было 278,2), 83 моста (ранее их было 95), поврежденными 582 км автодорог (ранее 653) и 216 мостов (ранее 265).