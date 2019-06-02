В Запорожье 3-летний ребенок два дня провел в квартире с мертвыми родителями

02 июня 2019 г. 13:27
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В Запорожье правоохранители нашли маленького ребенка, который два дня провел в квартире с мертвыми родителями.

Об этом сообщил замглавы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, 31 мая в собственной квартире нашли убитой 26-летнюю женщину.  Там же был обнаружен и ее сожитель - мужчина 1983 года рождения, который был повешен на двери.

"Но страшное другое - в квартире был найден живым мальчик, 2016 г. р., который двое суток находился в помещении с мертвыми родителями. О чем мог думать взрослый человек, который убил мать ребенка, а затем покончил сам с собой и оставил своего ребенка одного среди мертвых", - написал замглавы Нацполиции.

Все обстоятельства происшествия правоохранители устанавливают.

 

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