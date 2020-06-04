В Запорожье в нелегальном детсаду умер ребенок: собственницу подозревают в убийстве

Собственнице нелегального детского сада в Запорожье сообщили о подозрении в умышленном убийстве после того, как там умер ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областного отделения Нацполиции.

"29 мая около 10:45 на адрес нелегального заведения была вызвана бригада скорой помощи, врачи которой констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым. Установлено, что в тот день около 9 часов утра мать девочки привела ее к жительнице улицы Авраменко, 1969 года рождения и оставила для ухода", – говорится в сообщении пресс-службы.

Известно, что по факту смерти ребенка было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 УКУ — умышленное убийство. Было проведено досудебное следствие, которое указало на то, что 51-летняя жительница улицы Авраменко обустроила детский сад, не имея необходимых документов для этого. Объявления об услугах она размещала в интернете.

"Изъятая видеозапись и проведенные следственные действия позволили доказать причастность владелицы нелегального детского сада к совершению особо тяжкого умышленного преступления. Сегодня следователи ГУНП в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры вручили женщине уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения по п.2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия, направленные на полное, всестороннее исследование всех обстоятельств событий продолжаются", - рассказал заместитель начальника ГУНП в Запорожской области - начальник следственного управления Олег Григоров.