В Запорожской области в результате пожара погибли двое детей: в городе объявлен траур

2 января, вечером в одной из квартир Токмака Запорожской области произошел пожар, унесший жизни двоих маленьких детей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Загорелась квартира в многоэтажном доме.

После тушения пожара в больницу доставили двух детей 2015 и 2018 года рождения, а также их 27-летнюю мать.

В медучреждении пострадавшие мальчики скончались.

"Устанавливается причина пожара и все обстоятельства происшествия. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем.

Как сообщили в пресс-службе городского головы Токмака, в городе сегодня, в пятницу 3 января, объявлен траур за погибшими детьми.

В связи с этим в городе отменены все развлекательные мероприятия, а на всех государственных учреждениях приспущены государственные флаги.