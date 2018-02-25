В здания медкомплекса в Харькове начали подавать теплоноситель

25 февраля 2018 г. 21:18
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В здания медкомплекса в Харькове начали подавать теплоноситель, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Сейчас идет заполнение внутренних систем отопления медицинских учреждений, в течение часа здесь восстановят нормальный температурный режим, сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.

«Параллельно начинаем запускать системы отопления в жилых домах», - отметил он.

Напомним, из-за 4-х порывов на теплосетях в Харькове без отопления остались жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в двух районах.

По данным на 14:00 25 февраля от отопления был отключен 81 жилой дом (5-, 9- и 16-этажки),  3 детских сада, 5 школ и 7 лечебных учреждений, среди них 5 стационарных, в том числе дом ребенка.

Чтобы поддерживать в зданиях медицинской сферы нормальную температуру, их обеспечили дополнительными электрическими обогревателями, также применили тепловые пушки.

 

 

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