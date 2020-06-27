В Жихаре ВАЗ сбил коляску с младенцем: ребенок умер

Накануне около 19:00 в поселке Жихарь автомобиль ВАЗ 2101 сбил коляску с ребенком: 2-месячная девочка получила травмы, которые оказались смертельными.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, мужчина толкал неисправный автомобиль. За рулем авто находился 18-летний водитель, машина двигалась задним ходом. Во время движения ВАЗ наехал на коляску с младенцем. Девочку доставили в больницу, где она умерла.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.