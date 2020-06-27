В Жихаре ВАЗ сбил коляску с младенцем: ребенок умер

27 июня 2020 г. 15:10
1 просмотр

Накануне около 19:00 в поселке Жихарь автомобиль ВАЗ 2101 сбил коляску с ребенком: 2-месячная девочка получила травмы, которые оказались смертельными.  

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, мужчина толкал неисправный автомобиль. За рулем авто находился 18-летний водитель, машина двигалась задним ходом. Во время движения ВАЗ наехал на коляску с младенцем. Девочку доставили в больницу, где она умерла.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53