В Жихоре в лесу нашли мины и снаряды времен ВМВ: обезврежено около трех десятков боеприпасов

В Основянском районе Харькова в лесу обнаружили около трех десятков старых боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 21 декабря пиротехники проводили плановое обследование территории лесного массива в поселке Жихорь, где во времена Второй мировой войны шли ожесточенные бои.

Во время этого обследования пиротехники обнаружили 28 боеприпасов.

Среди них был 1 немецкий реактивный фугасный снаряд диаметром 158,5 мм, 1 артснаряд диаметром 150 мм, 2 снаряда диаметром 88 мм, 20 - диаметром 20 мм. Также среди обнаруженных боерпипасов были 1105-миллиметровая и три 81-миллиметровые минометные мины и 100 патронов калибра 7,92.

Все взрывоопасные находки были ликвидированы в тот же день на специальных площадках путем подрыва. Пострадавших нет.

В связи с этим ГСЧС в очередной раз обращается к населению с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.