В Жихорском лесу нашли более двух десятков боеприпасов

15 декабря 2020 г. 11:40
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В Основянском районе Харькова пиротехники разминировали более двух десятков боеприпасов  времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов пиротехники спасательной службы проводили 14 декабря в Жихорском лесу неподалеку от улицы Вторчерметовской.

Всего было обнаружено 26 артснарядов калибра 150мм времен Второй мировой войны. Все опасные находки были вывезены на специальную подрывную площадку и уничтожены путем подрыва.

На месте проведения пиротехнических работ специалисты ГСЧС проводили с местными жителями разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружения подозрительных предметов.

 

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