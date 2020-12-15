В Жихорском лесу нашли более двух десятков боеприпасов

В Основянском районе Харькова пиротехники разминировали более двух десятков боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов пиротехники спасательной службы проводили 14 декабря в Жихорском лесу неподалеку от улицы Вторчерметовской.

Всего было обнаружено 26 артснарядов калибра 150мм времен Второй мировой войны. Все опасные находки были вывезены на специальную подрывную площадку и уничтожены путем подрыва.

На месте проведения пиротехнических работ специалисты ГСЧС проводили с местными жителями разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружения подозрительных предметов.