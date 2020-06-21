В Житомирской области мужчина ранил ножом 9 человек, есть погибший

В Житомирской области мужчина ножом ранил девять человек, один из них скончался в больнице. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По факту умышленного убийства и и хулиганства с применением холодного оружия, которое привело к гибели одного человека и ранения 8 человек, начато уголовное производство по ч.1 ст. 115, ч.4 ст. 296 УК Украины. В Житомирской области объявлен план «Перехват».

По данным следствия, инцидент произошел сегодня, 21 июня, в местном кафе Иршанска в ночное время.

По предварительной информации, между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, где нападающий нанес ножевое ранение потерпевшему.

В дальнейшем злоумышленник ранил ножом еще 8 человек, которые пытались его успокоить. После совершенного нападающий скрылся с места происшествия на автомобиле.

Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Один человек от полученных ножевых ранений скончался в больнице, семеро находятся на лечении, одного уже выписали.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, злоумышленника ищут, готовится сообщение ему о подозрении.